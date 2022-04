POL-BI: Wachsamer Nachbar verhindert Trickdiebstahl

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochabend, 20.04.2022, wurde ein Bielefelder im Zuge eines Raubversuchs von mehreren jungen Männern leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Tatgeschehens im Bereich der Nachtigallstraße, Höhe Am Scherkamp. Ein 59-jähriger Bielefelder hielt sich gegen 19:30 Uhr in der Parkanlage an den Stauteichen auf. Als er seinen Rucksack auf einer Parkbank kurzzeitig ...

