POL-BI: Versuchter Raubüberfall im Park

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochabend, 20.04.2022, kritzelte ein Unbekannter mit einem Filzstift an die Tür eines RTW, der an der Zimmerstraße stand. Zwischen 19:45 Uhr und 20:15 Uhr war eine Rettungswagenbesatzung in einem Einkaufszentrum an der Zimmerstraße im Einsatz. Dazu stellten die Sanitäter den Mercedes Sprinter vor dem Eingang ab. Als sie zu dem Fahrzeug zurückkehrten, bemerkten sie die ...

mehr