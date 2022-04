Polizei Bielefeld

POL-BI: Rettungswagen während eines Einsatzes beschmiert

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochabend, 20.04.2022, kritzelte ein Unbekannter mit einem Filzstift an die Tür eines RTW, der an der Zimmerstraße stand.

Zwischen 19:45 Uhr und 20:15 Uhr war eine Rettungswagenbesatzung in einem Einkaufszentrum an der Zimmerstraße im Einsatz. Dazu stellten die Sanitäter den Mercedes Sprinter vor dem Eingang ab. Als sie zu dem Fahrzeug zurückkehrten, bemerkten sie die Schmiererei an einer der Türen auf der Fahrerseite.

Die 12 bis 30 cm große Schrift war mit einem wasserfesten Filzstift auf den Rettungswagen aufgebracht und ließ sich vor Ort nicht entfernen.

Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

