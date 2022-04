POL-BI: Erneut Handybetrug via Messaging-Dienst

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Heepen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 20.04.2022, wurde ein Audi A6 auf dem Gelände eines Autohauses in der Eckendorfer Straße, in Höhe An der Pottenau, angezündet. Die Polizei sucht Zeugen. Aus Videoaufzeichnungen geht hervor, dass der Täter das Firmengelände gegen 23:30 Uhr betrat. Dort näherte er sich einem hochwertigen Pkw und setzte diesen in Brand. Nach der Tat flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung der Straße ...

mehr