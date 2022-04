Polizei Bielefeld

POL-BI: Brandstiftung an Pkw

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 20.04.2022, wurde ein Audi A6 auf dem Gelände eines Autohauses in der Eckendorfer Straße, in Höhe An der Pottenau, angezündet. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus Videoaufzeichnungen geht hervor, dass der Täter das Firmengelände gegen 23:30 Uhr betrat. Dort näherte er sich einem hochwertigen Pkw und setzte diesen in Brand. Nach der Tat flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung der Straße "An der Pottenau".

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um einen männlichen Täter. Eine sofort eingeleitete Fahndung im näheren Umfeld des Tatortes verlief ergebnislos.

Zum Zeitpunkt der Tat wurde ein Fahrzeug im Nahbereich des Firmengeländes benutzt. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich dabei um ein Fluchtfahrzeug des Täters handelt.

Die Schadenshöhe ist noch nicht beziffert.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder der Kfz-Bewegung bei dem ermittelnden Kriminalkommissariat 11 unter 0521/545-0.

