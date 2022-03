POL-FR: Elztal: Aggressiver Störer nächtigt letztendlich im Polizeigewahrsam

Freiburg (ots) - Am Samstag, 26.03.2022, gegen 14.10 Uhr, verlor ein 56-Jähriger auf der Kreisstraße 6303, zwischen Künaberg in Fahrtrichtung Stutz, in einer Kurvenkombination die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt. Seine 57-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine ...

