Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fröhnd: Motorradfahrer auf Kreisstraße 6303 gestürzt - Mitfahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 26.03.2022, gegen 14.10 Uhr, verlor ein 56-Jähriger auf der Kreisstraße 6303, zwischen Künaberg in Fahrtrichtung Stutz, in einer Kurvenkombination die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt. Seine 57-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Uni-Klinik. Ursächlich für den Sturz könnte ein plötzlicher Luftverlust am Hinterrad des Motorrades gewesen sein. Dies ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Verkehrsdienstes Weil am Rhein. Der Sachschaden am Motorrad beträgt etwa 2.000 Euro. Die Feuerwehr leistete technische Hilfe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell