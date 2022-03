Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: drei Autos bei den Schrebergärten am Adelberg zerkratzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 27.03.2022, in dem Zeitraum zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, hat ein Unbekannter den Lack von einem grauen und schwarzen Audi sowie einem roten Mitsubishi an verschiedenen Stellen zerkratzt. Die Autos standen auf den Parkplätzen bei den Schrebergärten in der Adelbergstraße. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht Zeugen, welche in dem dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Polizeirevier nimmt Hinweise unter Rufnummer 07623 7404-0 entgegen.

