POL-FR: March: Mehrere Einbrüche an einem Wochenende - Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Donnerstag, dem 24.03.2022, 17:00 Uhr, bis Samstag, dem 26.03.2022, 15:55 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gartenhütte im Bereich der Hochdorfer Straße in Hugstetten ein. Nach aktuellem Kenntnisstand gelang es der Täterschaft mehrere Flaschen alkoholischer Getränke im geschätzten Wert von 200 EUR zu erbeuten.

Des Weiteren wurden zwei Kellerfenster eines leerstehenden Hauses in der Herrenstraße zerstört und der Versuch unternommen, in ein Vereinshaus in der Hochdorferstraße einzubrechen. Entwendet wurde nach aktuellem Kenntnisstand nichts.

Inwieweit die einzelnen Fälle miteinander in Verbindung stehen ist Teil der laufenden Ermittlungen, welche vom Polizeiposten March geführt werden.

Zeugen, welche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich tagsüber beim Polizeiposten March unter T: 07665 934293 oder rund um die Uhr beim Polizeirevier Breisach, T: 07667 91170, zu melden.

