Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: 13-Jähriger mit Mountainbike auf Trail Strecke verunglückt - schwierige Bergung

Freiburg (ots)

Ein 13-Jähriger stürzte mit seinem Mountainbike am Sonntag, 27.03.2022, auf einer steilen Trail Strecke im Wald von Hauingen, im Gewann Heilisau. Dabei wurde er schwer verletzt. Sein Vater alarmierte gegen 15.00 Uhr die Rettungskräfte. Aufgrund des unwegsamen steilen Gelände musste zur Bergung neben dem Rettungsdienst und Notarzt auch die Absturzsicherungsgruppe der Feuerwehr anrücken. Die Bergung nahm einige Zeit in Anspruch, da sich die Unglücksstelle etwa 1,5 Kilometer von einem befahrbaren Weg entfernt befand. Der Rettungsdienst brachte den 13-Jährigen in die Kinderklinik.

