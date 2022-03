POL-FR: Steinen: ausgebauter Bauwagen ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Glück hatten zwei Fahrzeugführer und ein Kind am Sonntag, 27.03.2022 gegen 06.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Rheinfelder Straße. Diese befuhr eine 38 Jahre alter Frau mit ihrer 7 Jahre alten Tochter in einem Mercedes aus Richtung Grenzach kommend. Sie war in Richtung Rheinfelden unterwegs, als ihr nach ihren Aussagen nach plötzlich ein VW ...

mehr