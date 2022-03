Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Unfall unter Alkohol mit 50000 Euro Sachschaden

Glück hatten zwei Fahrzeugführer und ein Kind am Sonntag, 27.03.2022 gegen 06.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Rheinfelder Straße. Diese befuhr eine 38 Jahre alter Frau mit ihrer 7 Jahre alten Tochter in einem Mercedes aus Richtung Grenzach kommend. Sie war in Richtung Rheinfelden unterwegs, als ihr nach ihren Aussagen nach plötzlich ein VW Touareg auf ihrer Fahrbahn entgegenkam. Sie versuchte noch nach links auszuweichen, wurde aber noch hinten rechts von dem VW getroffen. Durch den Zusammenstoß entstand am Touareg Totalschaden in Höhe von rund 20000 Euro und am Mercedes 30000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die drei Fahrzeuginsassen der beiden Autos blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab beim 39 Jahre alten Touareg-Fahrer einen Wert von 1,6 Promille.

