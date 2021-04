Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Pkw-Aufbrüche angezeigt

Hemer (ots)

An der Deilinghofer Straße wurde am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 15 Uhr - 16:30 Uhr, ein blauer Ford Fiesta geknackt. Die Diebe nahmen die im Innenraum liegende Handtasche mit persönlichen Papieren mit. Der Sachschaden ist eher gering.

Am Eichenweg wurde in der Nacht zum Dienstag ein weißer BMW 3 er fachgerecht leer geräumt. Der/die Täter hatten es nach Einschlagen der Seitenscheibe auf das Lenkrad, den Tacho und die Multimedia Einrichtungen abgesehen. Es entstand an dem X Drive Fahrzeug ein erheblicher Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den Automardern nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell