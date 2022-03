Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Geparktes Auto gestreift und beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Sonntag, 27.03.2022 beim vorbei fahren einen am Straßenrand geparkten grauer VW Polo in der Unteren Dorfstraße, Höhe Haus Nr. 11. Ohne sich um den Sachschaden von mindestens 1000 Euro zu kümmern, fuhr dieser anschließend mit seinem Fahrzeug weiter. Der Unfall muss zwischen 20.10 Uhr und 21.50 Uhr passiert sein. Das unbekannte Fahrzeug befuhr die Untere Dorfstraße von der Beuggener Straße herkommend in Fahrtrichtung Rheinfelden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

