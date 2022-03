POL-FR: Polizei musste betrunkenen Gast in Gewahrsam nehmen. Hierbei wurde ein Polizist beleidigt

Freiburg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 28.03.2022, gegen 1.30 Uhr, bemerkten Anwohner eines Anwesens in der Silcherstraße in Emmendingen verdächtige Geräusche aus dem Bereich ihres Küchenfensters. Bei der anschließenden Nachschau durch ein anderes Fenster, konnten sie eine männliche Person in ihrem Garten erkennen, die anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Wie später beim Eintreffen der ...

mehr