POL-FR: Lörrach: Diebstahl von Fahrrädern vereitelt

Freiburg (ots) - Am Samstag, 26.03.2022, gegen 17.00 Uhr, versorgte eine Frau nach dem Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft in der Weiler Straße den leeren Einkaufswagen. Dies nutzte ein Unbekannter aus und nahm aus ihrer Handtasche, welche auf dem Beifahrersitz in dem nicht verschlossenen Pkw lag, eine Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich ein kleinerer ...

