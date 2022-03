Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Sonntag, 27.03.2022, kurz nach 05.00 Uhr, ein Brand auf einem Balkon im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Hörnle" mitgeteilt. Mittels Drehleiter konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Ursächlich für den Brand könnten auf dem Balkon nicht abgelöschte Grabkerzen gewesen sein. Diese sollen ein Klimagerät in Brand gesetzt haben. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf die Markise über. Das Balkonfenster wurde auch in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Rußablagerungen wurde das Wohnzimmer nicht unerheblich verunreinigt. Vor Ort wurde die Bewohnerin vom Rettungsdienst untersucht. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

