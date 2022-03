POL-PDTR: PKW-Anhänger entwendet

Osburg (ots) - In der Nacht vom Montag, 14.03.2022, 22.30 Uhr auf Dienstag, den 15.03.2022, 06.50 Uhr kam es in Osburg, Kapellenstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Pkw Citroen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hermeskeil, Tel. 06503-9151-0 oder E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de, entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Pressestelle Telefon: 0651-9779-0 www.polizei.rlp.de/pd.trier Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

