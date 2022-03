POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Trier (ots) - Heute Mittag um 12:32 Uhr wurde der Polizei Trier mitgeteilt, dass es zu einem Verkehrsunfall am Pacelliufer in Fahrtrichtung Konz, in der Nähe der Feuerwehrwache, gekommen sei. Hier war ein Hund auf die Fahrbahn gelaufen und dabei in die Fahrspur eines LKW geraten. Der Hund wurde dabei verletzt und musste in eine Tierklinik gebracht werden. Der LKW-Fahrer stand zunächst unter Schock und konnte einige ...

mehr