POL-OS: Quakenbrück: Motorraddiebstahl in der "Narzissenstraße" - Polizei sucht Zeugen

Hasbergen (ots) - Zwischen Freitag, dem 03.06 und Mittwoch, dem 08.06.22 ist es in Hasbergen zu diversen Farbschmierereien gekommen. Betroffen sind Grundstücksmauern, eine Gartenhütte und mehrere Fassaden in den Straßen "Am Knapp", "Am Pülskewater", "Am Waterpool", "Edith-Stein-Weg" und "Feuerwache". Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. ...

