POL-OS: Hasbergen: Zeugen nach zahlreichen Farbschmierereien gesucht

Hasbergen (ots)

Zwischen Freitag, dem 03.06 und Mittwoch, dem 08.06.22 ist es in Hasbergen zu diversen Farbschmierereien gekommen. Betroffen sind Grundstücksmauern, eine Gartenhütte und mehrere Fassaden in den Straßen "Am Knapp", "Am Pülskewater", "Am Waterpool", "Edith-Stein-Weg" und "Feuerwache". Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Für die Schriftzüge und Smilies benutzte der Täter lilafarbene Sprühfarbe. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei aus Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

