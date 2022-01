Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Jugendliche bremsen Zug aus

Demitz-Thumitz (ots)

Am 9. Januar 2022 musste auf Höhe des Bahnhaltepunktes Demitz-Thumitz ein Trilex-Personenzug wegen Personen im Gleis eine Gefahrenbremsung durchführen.

Der Vorfall ereignete sich um 15:15 Uhr als der aus Richtung Dresden kommende Zug einfuhr. Erst als der Triebfahrzeugführer mehrmals ein Tonsignal abgegeben hatte, gingen die zwei Personen in das Nachbargleis. Hinter dem Zug gingen die Beiden wieder in das befahrene Gleis und verschwanden kurz darauf in der Ortschaft. Für den betroffenen Zug und drei Folgezüge entstanden insgesamt 18 Minuten Verspätung. Verletzt wurde niemand.

Die Bundespolizei konnte die beiden Jugendlichen ermitteln. Es handelt sich um ein 15-jähriges Mädchen und um einen 14 Jahre alten Jungen. Warum sie sich so leichtfertig im Gleisbereich aufgehalten haben, wurde nicht bekannt. Sie wurden beide an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Bundespolizei ermittelt wegen einer Bahnbetriebsstörung und plant ein Präventionsgespräch mit den Jugendlichen.

