Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchter Straftäter in Haft

Uhyst (ots)

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann aus Lettland geriet am Abend des 8. Januar 2022 auf der Autobahn 4 bei Uhyst in eine Kontrolle der Bundespolizei und wurde in Haft genommen.

Der 33-jährige Lette war im Mai 2020 wegen einer Trunkenheitsfahrt und des Fehlens einer Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.200,00 Euro verurteilt worden. Da er den Betrag zuzüglich 493,90 Euro Gerichtskosten nicht aufbringen konnte, muss er nun eine Ersatzhaft von 40 Tagen verbüßen. Die Beamten übergaben den Letten an die JVA Bautzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell