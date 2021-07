Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fischingen: Vorfahrtsverletzung - eine verletzte Person - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein junger Pkw-Fahrer fuhr am Sonntag, 04.07.2021, gegen 17.45 Uhr, von der Kreisstraße 6351 kommend, vorbei an einem landwirtschaftlichen Betrieb, in Richtung Fischinger Straße. Dabei übersah er einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher den Verbindungsweg von der Eimeldinger Straße kommen in Richtung Kreisstraße 6351 befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision, wobei beide Fahrzeuge in einem Maisfeld zum Stehen kamen. Die Mitfahrerin beim jungen Pkw-Fahrer wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

