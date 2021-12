Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Betrunkener Sprinter-Fahrer

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 19.50 Uhr, meldete eine Zeugin zwei betrunkene Personen, die mit einem weißen Kastenwagen den Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Jahnstraße verlassen wollten. Der Beifahrer war augenscheinlich so stark alkoholisiert, dass er es nicht schaffte sich ohne Hilfe auf dem Sitz zu halten. Die Streifen konnten das Fahrzeug nicht mehr antreffen. Deshalb wurde beim Firmensitz des Fahrzeughalters der Verfügungsberechtigte ermittelt. Bei der Überprüfung seiner Wohnanschrift wurde zunächst das Fahrzeug geparkt festgestellt. In der Wohnung wurden 4 deutlich angetrunken Personen angetroffen. Der 38-jährige Fahrer wurde anhand seiner auffälligen Kleidung identifiziert. Er schlief in seinem Bett. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über 1 Promille.

++++++++++++++++++2320703;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell