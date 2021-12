Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - PKW gegen Schneepflug

Ulm (ots)

Gegen 08.45 Uhr befuhr am Samstag ein 19-jähriger PKW-Lenker die Landstraße von Grodt nach Reute. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts in das Bankett. Beim Zurücklenken geriet der PKW ins Schleudern und prallte gegen das Räumschild eines entgegenkommenden Schneepflugs. Der PKW-Lenker wurde schwer verletzt. Er wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden am PKW wird auf ca. 2 000 Euro geschätzt.

