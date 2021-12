Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet ein Paar aus Duisburg auf der Bundesautobahn A 40

Kleve - Kempen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 30. Dezember 2021 um 00:10 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 40 eine 31-Jährige und einen 34-Jährigen aus Duisburg in einem in Neuss zugelassenen Mercedes E 350. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf das Paar wegen Betrug mit einem Untersuchungshaftbefehl suchte. Die Personen wurden daraufhin verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Die Gesuchten werden am Donnerstagmorgen dem Haftrichter vorgeführt.

