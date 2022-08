Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schildkröte machte einen kleinen Sonntagsauflug

Ratzeburg (ots)

01. August 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 31.07.2022 - Geesthacht

Eine Schildkröte war am Sonntagnachmittag (31.07.2022), gegen 15 Uhr in der Friedrich-Friesen-Straße in Geesthacht unterwegs, scheinbar ohne erkennbares Ziel.

Anwohner stoppten den ungewöhnlichen Ausflügler und verständigten die Beamten des Polizeirevieres Geesthacht. Schnell war ermittelt, dass "Schildi" in die unmittelbare Nachbarschaft gehört und so konnte sie an ihre Besitzer wohlbehalten übergeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell