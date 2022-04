POL-PPKO: Tabak nach Einbruch gestohlen

Koblenz (ots) - In der Nacht von Samstag, den 23.04.2022 auf Sonntag, den 24.04.2022 wurde die Polizei Koblenz in den frühen Morgenstunden zunächst zu einer Sachbeschädigung in der Tiefgarage am Görresplatz gerufen. Dort hatte eine Personengruppe ein Werbeschild im Bereich der Kassenautomaten abgerissen und zertrümmert. Die vier Beschuldigten konnten auf dem Görresplatz angetroffen und mit dem Tatvorwurf ...

