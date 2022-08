Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall auf dem Schulweg

Attendorn (ots)

Am Montagmorgen (15. August) hat sich gegen 07:45 Uhr auf der Straße "Am Stürzenberg" ein Verkehrsunfall zwischen einem Schulkind und einem Pkw ereignet. Dabei befuhr eine 51-Jährige mit ihrem Auto die Straße in Richtung Grafweg. Zeitgleich ging ein 7-Jähriger von der Schulbushaltestelle in Richtung Schule. Dabei querte er unmittelbar vor dem Pkw die Straße, sodass die 51-Jährige nicht mehr bremsen konnte und den Jungen anfuhr. Das Kind kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Gerade am Schulanfang passieren auf Schulwegen gehäuft Unfälle. Daher bittet die Polizei Autofahrerinnen und Autofahrer, besonders aufmerksam und vorausschauend im Bereich von Schulen und Kindergärten zu fahren und ihre Geschwindigkeit dementsprechend anzupassen sowie jederzeit bremsbereit zu sein. Gerade jüngere Kinder, vor allem Schulanfänger, können noch nicht die Gefahren im Straßenverkehr richtig einschätzen und werden aufgrund ihrer geringen Körpergröße schnell übersehen.

Zudem können Eltern einige Tipps beachten, um den Schulweg möglichst sicher zu gestalten:

- Schauen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind die Gefahrenpunkte in ihrem Wohnviertel und auf dem Schulweg an. Am besten gehen Sie nicht nur einmal den Weg, sondern mehrfach und zu unterschiedlichen Tageszeiten. - Ziehen Sie Ihr Kind so an, dass es auch bei veränderten Wetterverhältnissen gut sichtbar ist. Dazu gehören zum Beispiel helle Bekleidung sowie Reflektoren an Kleidung und Schulranzen. - Lassen Sie Ihr Kind nach Möglichkeit nicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren. In der Regel können Kinder sich bis zum 4. Schuljahr noch nicht sicher und verkehrsgerecht im Straßenverkehr verhalten. - Wenn Sie Ihrem Kind etwas erklären, gehen Sie "in die Knie", um die Sicht des Kindes einzunehmen und die Perspektive zu verstehen. - Üben Sie das Überqueren der Straße folgendermaßen: Bleiben Sie erst mit Ihrem Kind am Bordstein stehen und beobachten den Verkehr. Überqueren Sie erst im Anschluss die Fahrbahn. Häufig überfordert es Kinder, zwei Sachen gleichzeitig zu beachten. - Verhalten Sie sich auch im Alltag stets vorbildlich und kindgerecht.

Für weitere Informationen lohnt sich ein Blick auf die Internetseite der Polizei: https://olpe.polizei.nrw/node/53195.

