Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen Omnibus

Wenden (ots)

In dem Zeitraum von Samstag (13. August, 15 Uhr) bis Sonntag (14. August, 11 Uhr) haben Unbekannte einen in der Daimlerstraße geparkten Bus beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zerkratzten die Täter die linke Glasfront mit einem spitzen Gegenstand, sodass ein Schriftzug entstand. Dieser enthielt Beleidigungen. Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich bereits in der Nacht vom 28. auf den 29. Juli 2022 in der Ludwig-Erhard-Straße. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 7000 Euro. Die Polizei schrieb in beiden Fällen entsprechende Anzeigen. Hinweise können Zeugen der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 melden.

