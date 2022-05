Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Burgstetten: Tote Person identifiziert

Aalen (ots)

Der bis dato unbekannte verstorbene Mann, der am vergangenen Mittwochabend in der Murr aufgefunden wurde, konnte mittlerweile identifiziert werden. Es handelt sich um einen 42 Jahre alten rumänischen Staatsangehörigen, der zuletzt als Erntehelfer im Rems-Murr-Kreis tätig war. Derzeit laufen weiterhin die Ermittlungen zur Todesursache bei der Kriminalpolizei in Waiblingen, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen weiterhin nicht vor.

Anbei die beiden ursprünglichen Meldungen vom 19. & 20.05.2022

19.05.2022: Burgstetten: Tote Person in Murr aufgefunden

In der Verlängerung der Straße Lauterwiesen wurde am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr eine männliche Wasserleiche von einem Passanten entdeckt, der umgehend die Rettungsdienste alarmierte. Zur Bergung der toten Person war die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zu den Todesumständen und zur Identifizierung der unbekannten Person aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

20.05.2022: Burgstetten: Unbekannte tote Person - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zur Identifizierung einer noch unbekannten toten Person bittet die Kriminalpolizei Waiblingen um Zeugenhinweise. Am Abend des 18.05.2022 wurde in Burgstetten nahe der örtlichen Kläranlage eine männliche Wasserleiche in der Murr aufgefunden. Bislang ist es nicht gelungen, die Identität der toten Person zu klären. Von ihr liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - etwa 30 - 50 Jahre alt - etwa 170 cm groß - etwa 65 kg schwer - Tätowierung auf dem rechten Unterarm: in großer Schreibschrift

"Emöke"

- Tätowierung auf dem linken Unterarm: in großer Schreibschrift

"Janika"

- Tätowierung auf der linken Brust: Skorpion

Insbesondere die auffälligen großen Tätowierungen am Unterarm könnten zur Identifizierung entscheidend weiterhelfen. Die Kripo Waiblingen nimmt diesbezüglich unter Tel. 07361/5800 eingehende Hinweise entgegen.

Die Ermittlungen zur Feststellung der Todesursache dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat hierzu eine Obduktion angeordnet.

