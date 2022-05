POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Fulda (ots) - Am Freitag kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Brand von drei Müllcontainern aus Kunststoff (je 1.100 Liter Papiercontainer) auf dem Schulgelände der Domschule in Fulda. Ein Passant hatte den Brand in der Straße Am Kronhof bemerkt und umgehend die Polizei verständigt. Durch die Feuerwehr konnten die brennenden Container gelöscht und so ein Übergreifen des Feuers auf weitere Kunststoffcontainer verhindert ...

mehr