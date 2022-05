POL-OH: Containerbrand auf einem Schulgelände in Fulda

Fulda (ots) - Eine 65-jährige Fahrzeugführerin aus Petersberg befuhr am 27.05.2022 gegen 13:45 Uhr mit ihrem VW Golf die Mackenrodstraße in Fahrtrichtung Horas und wollte nach links in den Gerloser Weg abbiegen. Beim Abbiegen übersah die Fahrerin einen entgegenkommenden Pkw Audi aus dem Vogelsbergkreis. Der 42-jährige Fahrzeugführer bremste sein Fahrzeug ab. Das Heck des Audi A4 brach jedoch aus und prallte im ...

