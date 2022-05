POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots) - Künzell. Nach einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße "Am Friedhof" nahm die Polizei in der Nacht auf Freitag (27.05.) zwei Tatverdächtige fest. Gegen 0.10 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Fulda und teilte mit, dass mehrere Personen offensichtlich versuchten, in ein Vereinsheim ...

mehr