POL-COE: Senden, B235/ 81-Jährige Fußgängerin schwer verletzt

Rund zwei Stunden war am Dienstag (11.01.22) die B235 in Senden gesperrt. Gegen 7.40 Uhr befuhr ein 39-jähriger Autofahrer aus Billerbeck die Bundesstraße in Richtung Lüdinghausen. Zwischen der Gettruper Straße und dem Harlingweg kam der Mann aus bisher unbekannten Gründen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er überfuhr den Grünstreifen, kollidierte mit einem Schild und erfasste dann eine 81-jährige Fußgängerin. Sie hielt sich im Bereich des Gehwegs auf. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Seniorin in ein Krankenhaus. Der Billerbecker blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

