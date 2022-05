Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall

Hauneck. Am Mittwoch (25.05.), gegen 16 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck die B 27 aus Richtung Unterhaun in Richtung Bad Hersfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr nach rechts in die Leitplanke. An der gesamten rechten Fahrzeugseite entstand erheblicher Sachschaden. Die Leitplanke wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt circa 15.000 Euro.

Verkehrsunfall Mit Motorrad

Heringen. Am Mittwoch (25.05.), gegen 16 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad vom Festplatz in der Werraaue in Heringen auf die Fahrbahn. Die Zufahrt ist lediglich mit losem Schotter beschaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen rutschte das Hinterrad beim Anfahren leicht weg und der Fahrer kam mit seiner 41-jährigen Sozia zu Fall. Das Zweirad stürzte auf die rechte Seite und damit der Sozia auf ihr Bein. Diese wurde dadurch leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 50 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall auf A7

Knüllwald. Am Donnerstag (26.05.), gegen 2.30 Uhr, kam es auf der A 7, zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Homberg/Efze, in Fahrtrichtung Nord zu einem Verkehrsunfall. Die 31-jährige Fahrerin eines Skoda kam aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betongleitwand. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen. Die Fahrerin aus Knüllwald wurde dabei leicht verletzt. Durch die Trümmerteile wurde die Mercedes E-Klasse eines hinterherfahrenden 32-Jährigen aus Bad Hersfeld beschädigt. Die Fahrbahn war für die Bergungsarbeiten bis 4.30 Uhr zeitweise voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro.

Lkw kommt von Fahrbahn ab

Alsfeld. Am Freitag (27.05.), gegen 6 Uhr, ereignete sich auf der A 5, zwischen den Anschlussstellen Alsfeld/West und Alsfeld/Ost ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus der Ukraine fuhr mit seinem litauischen Sattelzug aus Richtung Frankfurt kommend in Richtung Kassel. Zwischen den Anschlussstellen Alsfeld/West und Alsfeld/Ost kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den dortigen Flutgraben. Hierbei kippte der Sattelzug nach rechts um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrzeugführer konnte durch die Feuerwehr Alsfeld aus dem Führerhaus durch Einschlagen der Frontscheibe befreit werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr ebenfalls aufgenommen. Da bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten ist der rechte Fahrstreifen bis ca. 15 Uhr gesperrt.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

