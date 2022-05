Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerdiebstahl - Einbruch in Schreinerei - Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Rollerdiebstahl

Alsfeld. Unbekannte stahlen zwischen Dienstagmittag (24.05.) und Mittwochmorgen (25.05.) einen schwarzen Motorroller der Marke Honda mit dem Versicherungskennzeichen YVB-865. Das Zweirad war auf einem Abstellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Alicestraße geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Schreinerei

Alsfeld. In der Straße "Am Vogelgesang" brachen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (25.05.) in eine Schreinerei ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und Lebensmittel im Gesamtwert eines niedrigen zweistelligen Eurobetrags und hinterließen circa 350 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kennzeichendiebstahl

Romrod. In der Herrnstraße wurden in der Nacht auf Donnerstag (26.05.) die amtlichen Kennzeichen VB-C 2022 von einem blauen Transporter der Marke Daimler gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell