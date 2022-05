Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg

Fulda (ots)

Mofa-Fahrer verletzt sich schwer

BEBRA-WEITERODE. Am Mittwoch, gegen 23:20 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger Mann aus Bebra mit seinem Mofa die Straße "Am Schäfersberg", aus Richtung Ortsmitte kommend, in Richtung Ronshausen. In Höhe der Hausnummer 7 kam das Mofa nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Holzzaun sowie einen Stromverteilerkasten. Der Mofa-Fahrer zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und musste mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Da bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des 30-Jährigen wahrzunehmen war, wurde zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen. An dem Zweirad, dem Holzzaun sowie dem Verteilerkasten entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 1.750 Euro.

PHK Schaar, Polizeistation Rotenburg a.d.F., Tel.: 06623/937-0

