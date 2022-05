Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Fulda

Landkreis Fulda (ots)

Verkehrsunfall auf der B 279

Am Mittwoch, 25.05.2022 kam es gegen 18:00 Uhr auf der Bundesstraße 297 zwischen Gersfeld und Altenfeld zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Sattelzug und ein Pkw VW Golf fuhren hintereinander in Fahrtrichtung Gersfeld. Der Lkw musste verkehrsbedingt abbremsen, die 22-jährige Fahrerin des VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision geriet der Golf mit der linken Fahrzeugseite auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender Pkw Land Rover konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den VW. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 11000 Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zu tief ins Glas geschaut hatte der 30-jährige Fahrer eines Pkw Audi, welcher am 26.05.2022 um 00:23 Uhr im Petersberger Ortsteil Almendorf unterwegs war. In der Almendorfer Straße rammte das Fahrzeug einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw Fiat Ducato.

Der Audifahrer wurde dadurch leicht verletzt und zur Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK Weinrich

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell