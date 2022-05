POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Petersberg

Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht in Poppenhausen Am 26.05.2022 gegen 04:57 Uhr ereignete sich in Poppenhausen an der Ecke Marienstraße/ Lange Trift eine Unfallflucht. Ein blauer Kastenwagen beschädigte demnach nach Zeugenaussagen zwei Wegesperren eines Fußgängerdurchgangs und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Rodholz. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. ...

