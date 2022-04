POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Iserlohn (ots) - Unbekannte Einbrecher scheiterten an einem Abbruchhaus an der Westfalenstraße. Sie versuchten vergeblich, die Haustür aufzubrechen. Sie öffneten eine Garage an der Hinterseite des Hauses und bearbeiteten von dort das Mauerwerk neben einer Feuerschutztür. Außerdem bohrten sie Löcher in die Stahltür. Trotz der massiven Gewalt hielten Wand und Tür stand. Das Haus ist unbewohnt. Lediglich die Garage ...

mehr