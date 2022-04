Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher scheitert/ E-Scooter gestohlen

Iserlohn (ots)

Unbekannte Einbrecher scheiterten an einem Abbruchhaus an der Westfalenstraße. Sie versuchten vergeblich, die Haustür aufzubrechen. Sie öffneten eine Garage an der Hinterseite des Hauses und bearbeiteten von dort das Mauerwerk neben einer Feuerschutztür. Außerdem bohrten sie Löcher in die Stahltür. Trotz der massiven Gewalt hielten Wand und Tür stand. Das Haus ist unbewohnt. Lediglich die Garage ist noch vermietet. Aus dieser wurde jedoch nach aktueller Kenntnis nichts gestohlen.

In der Nacht zum Dienstag, zwischen 23.30 und 0.30 Uhr, wurde aus einem Hausflur an der Schlesischen Straße ein E-Scooter gestohlen. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

