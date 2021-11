Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt, Achtern Moor - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots)

Von Donnerstag auf Freitag, den 19. November, kam es zwischen 22:00 und 09:30 Uhr in der Straße "Achtern Moor" in Bad Bramstedt zu einem Verkehrsunfall mit einem dort abgestellten Pkw. Der Verursacher hatte offenbar beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug den am Fahrbahnrand parkenden BMW des Geschädigten an der Fahrerseite beschädigt und sich anschließend unerlaubt entfernt.

Die Ermittler gehen anhand des Schadensbildes davon aus, dass möglicherweise ein Anhänger für die an dem Wagen hinterlassenen Spuren verantwortlich sein könnte. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Mögliche Zeugen werden darum gebeten, der Polizei Bad Bramstedt Hinweise zum Verursacher mitzuteilen. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 04192-39110 erreichbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell