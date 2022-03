Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Leckage in einem Schmelzofen

Mönchengladbach-Flughafen, 12.03.2022, 14:48 Uhr, Krefelder Straße (ots)

Heute Nachmittag riss in einem Industriebetrieb auf der Krefelder Straße die Außenwand eines Schmelzofens. Ein Teil der ca. 7 Tonnen 2.000°C heißer Schmelze trat aus und floß über die Anlage. Durch die extremen Temperaturen schmolzen Kühlleitungen, entstanden Folgebrände und das Tragegestell des Schmelzofens wurde so heiß, dass es anfing zu glühen. Die Kräfte der Feuerwehr kühlten das Tragegestell und stellten in enger Zusammenarbeit mit den Betriebsangehörigen die Kühlung des Schmelzofens wieder her. Eine Schädigung der tragenden Teile und eine Ausbreitung des Brandes auf das Gebäude wurde so vermieden. Die insgesamt 28 Einsatzkräfte waren fast 4 Stunden im Einsatz.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der FRW II (Holt), ein Tanklöschfahrzeug und ein Logistik LKW aus dem Technik- und Logistikzentrum mit Metallbrandpulver, die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

