POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hünfeld

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Verkehrsunfall Hauneck. Am Mittwoch (25.05.), gegen 16 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck die B 27 aus Richtung Unterhaun in Richtung Bad Hersfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr nach rechts in die Leitplanke. An der gesamten rechten Fahrzeugseite entstand erheblicher ...

