POL-BOR: Bocholt - Geschädigter nach Unfall gesucht

Bocholt (ots)

Unfallzeit: 25.08.2022, 19:05 Uhr; Unfallort: Bocholt, Hemdener Weg

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag mit ihrem rechten Außenspiegel in Bocholt gegen den Spiegel eines parkenden Wagens gestoßen. Sie konnte beim Nachschauen jedoch keinen beschädigten Wagen entdecken. Das Geschehen spielte sich gegen 19.05 Uhr auf dem Hemdener Weg zwischen Alfred-Mozer-Straße und Paul-Henri-Spaak-Weg ab. Der geschädigte Fahrzeughalter sollte sich mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 in Verbindung setzen. (to)

