Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Rechts-vor-links missachtet

Gescher (ots)

Unfallzeit: 25.08.2022, 11:00 Uhr; Gescher, Fichtenweg/Vennestegge

Schwere Verletzungen erlitt eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Gescher. Die Frau aus Gescher befuhr gegen 11.00 Uhr die Vennestegge in Richtung BAB 31, als sich von rechts ein Transporter eines Nordkircheners näherte. Der Kraftfahrer war auf dem Fichtenweg aus Gescher-Hochmoor kommend in Richtung Schwarzer Weg unterwegs. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision infolgedessen die Radlerin stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird mit rund 2.500 Euro beziffert. An der Unfallstelle gilt die Vorfahrtregel Rechts-vor-links, wobei die Sicht beider Verkehrsteilnehmer durch Straßenbegleitgrün eingeschränkt war. (db)

