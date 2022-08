Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach Einbruch in Landhotel

Ahaus (ots)

Tatzeit: zwischen 24.08.2022, 23:30 Uhr, und 25.08.2022, 06:00 Uhr; Tatort: Ahaus, Graeser Straße

Durch ein Fenster in einen Hotelbetrieb in Ahaus gelangt sind Unbekannte in Ahaus-Graes. Mutmaßlich nutzten die Täter die Kippstellung des Rahmens aus und griffen durch den Spalt, um in das Gebäude einzusteigen. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher die Büroräume. Dabei erbeuteten sie Bargeld. Zugetragen hat sich das Geschehen zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 06.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell