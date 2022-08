Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - 2. Nachtragsmeldung: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall

Ahaus (ots)

Unfallzeit: 25.08.2022, 07:55 Uhr; Unfallort: Ahaus-Wüllen, Gescher Damm

Ein Schwerverletzter, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden, der nach erster Einschätzung im sechsstelligen Bereich liegt: So lautet die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Donnerstag in Ahaus-Wüllen gekommen ist. Ein 61-Jähriger war gegen 07.55 Uhr auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Oberwortwick unterwegs. Als der Ahauser dabei den Gescher Damm geradeaus queren wollte, kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Wagen eines 20-Jährigen: Der Velener hatte die übergeordnete Straße in Richtung Ahaus befahren. Beide Verletzten kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gescher Damm blieb für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme gesperrt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell